Barcelona, Messi'nin heykelini dikecek

Messi, 2021'de kulüple yaklaşık 20 yıllık bir ilişkisinin ardından, İspanyol devinin borçları nedeniyle sözleşmesini uzatamadıkları için Barça'dan ayrıldı.

Arjantinli süperstar, ayrıldığı açıklandıktan sonra bir veda görüntüsü bile yayımlanmadı, ancak Barcelona Başkanı Joan Laporta şimdi onu kulüp için ölümsüzleştirme planları olduğunu doğruladı.

Hafta sonu Barcelona Genel Kurulunda konuşan Laporta, “Camp Nou'nun dışına, bir Lionel Messi heykeli dikeceğiz. Buna karar verildi." dedi.

Messi'nin önümüzdeki yaz Camp Nou'ya dönebileceğine dair söylentiler dolaşıyor.

Kaynak: Goal