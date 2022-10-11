Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemiz gerekiyor

CNN televizyonuna demeç veren Kirby, Washington yönetiminin Riyad ile ilişkileri yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Bence Başkan (Joe Biden), ilişkimizi yeniden değerlendirmeye devam etmemiz ve gözden geçirmeye istekli olmamız gerektiği konusunda çok açıktı ve bence OPEC kararı ışığında kesinlikle durduğu yer orası" dedi.

Demokratların Suudi Arabistan'a silah satışını askıya alma çağrısını nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya yanıt veren Kirby, "(Biden) bu ilişkinin ileriye dönük olarak nasıl görünmesi gerektiğini düşünmek için Kongre ile birlikte çalışmaya istekli" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Senatör Bob Menendez öncülüğündeki bir dizi Demokrat, Riyad'ın petrol kesintisini destekleme kararı sonrasında Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma çağrısı yapmıştı.

Kaynak: Sputnik