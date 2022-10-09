Joe Biden'dan Suudilere sert tepki

Benzin fiyatını galon başına 1,60 doların altına indirebilirdim. Ancak benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor. Bu iş burada bitmedi." ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatından Rusya ve Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve Rusya'nın oluşturduğu OPEC+ günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararına tepki gösterdi.

OPEC'in üretimi azaltma kararına ilk eleştiri Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'den gelmişti. Kararı öngörüsüzlük olarak niteleyen Jean-Pierre "OPEC+'ın Rusya ile aynı safta olduğu açık" demişti.

Kararın ardından ABD Başkanı Joe Biden, ilk değerlendirmesini bir otomotiv şirketine ait fabrikayı ziyaretinde yaptı. Rusya ve Suudi Arabistan'ın benzin fiyatını düşürme hamlelerini boşa çıkardığını söyledi.

Biden, temmuzda Cidde'ye giderek Suudi Arabistan'dan üretimi arttırarak petrol fiyatını düşürmesini istemişti. OPEC'in kararı sonrası ABD Kongresi'ndeki demokratlar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni "Aktif şekilde ABD aleyhine çalışmakla" suçlayarak Kongre'ye bu ülkelerdeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi için tasarı sundu.

Kaynak: Haber7