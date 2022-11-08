Moskova: Tahran ve Riyad arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlıkların ortadan kaldırılması için arabuluculuk yapmaya hazırız." dedi.

Rusya'nın Suudi Arabistan ve İran ile temas halinde olduğunu anlatan Bogdanov, "Taraflar arasındaki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz." dedi.

Yeni Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Tahran-Riyad müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada "İran ve Suudi Arabistan arasındaki arabulucu rolümüze devam edeceğiz" demişti.

İran ve Suudi yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmişti. Bağdat şimdiye kadar iki ülke arasındaki beş görüşmeye ev sahipliği yapmıştır.

Tahran-Riyad görüşmelerine dair İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakereler verimliydi. Böyle olmasaydı, beş tur devam edemezdi." demişti.