SpaceX'ten Pentagon’a Ukrayna mektubu

CNN International tarafından elde edilen belgelere göre, milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından Pentagon’a yazılan mektupta, şirketin artık Ukrayna’da Starlink uydu internet hizmetini finanse etmeye devam edemeyeceği bildirildi. Mektupta, Pentagon’un finansmanı devralmasını talep ettiği de aktarıldı.

Elon Musk, Ukrayna savaşının hemen ardından SpaceX'in Starlink adlı uydu-internet sistemini Ukrayna’da devreye sokma kararı almıştı.

Haziran ayında ise SpaceX, savaşın ilk üç ayında Ukrayna'ya 15 bin Starlink kiti teslim ettiğini açıklamıştı.

Elon Musk, Cuma günü Twitter’da şu ana kadar Ukrayna’ya 20 bin Starlink uydu birimi bağışlandığını ve bunun SpaceX’e maliyetinin 80 milyonu bulduğunu söylemişti. Musk, yıl sonunda ise bu maliyetin 100 milyon doları aşacağını belirtmişti.

Kaynak: CNN Türkçe