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8 Eki 2022 17:54

Çin'den Elon Musk'a tepki

Çin'den Elon Musk'a tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında, Tesla CEO'su Elon Musk'ın Tayvan ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

CRI Türkçe'de yer alan bilgiye göre Tayvan meselesinin Çin'in iç meselesi olduğunu belirten Mao Ning, Çin'in "barışçıl birleşme ve bir ülke, iki sistem" temel ilkelerine bağlı kalmaya devam edeceğini, Tayvan Boğazı’nın iki yakasının barışçıl şekilde yeniden birleşmesini sağlamak için azami çaba ve samimiyet göstereceğini belirtti.

Sözcü Mao Ning, Çin’in Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı girişimleri ve dış güçlerin müdahalesini kararlılıkla engelleyerek, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağını sözlerine ekledi.

News Code 1905158
https://tr.mehrnews.com/news/1905158/

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