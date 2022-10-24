  1. İran
24 Eki 2022 13:22

İran'da Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı

İran'da Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı

İran medyası, Siyonist Rejim için casusluk yapan 10 kişinin Batı Azerbaycan eyaletinde yakalandığını bildirdi.

Yakalanan grup üyelerinin Tahran ve Hürmüzgan ile Batı Azerbaycan eyaletinde faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Haberde yakalanan kişilerin Siyonist İsrail'in casusluk servisi Mossad elemanlarıyla irtibat halinde olduğu kaydedildi.

News Code 1905452

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