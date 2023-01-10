İran'da Mossad'a bağlı 13 ajan yakalandı

İran İstihbarat Bakanlığı terör ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için eğitim alan terör çetelerine büyük darbe indirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tahran, İsfahan, Yezd, Batı Azerbaycan ve Gülistan eyaletlerinde icra edilen operasyonlarda Siyonist İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad'a bağlı 13 ajan yakalandığı ifade edildi.
Açıklamada, şu ana kadar Mossad'a bağlı 6 operasyon timinin çökertildiği kaydedildi.
İstihbarat Bakanlığı ayrıca 22 Aralık'ta yayınladığı bir bildiride ülkede Mossad'a bağlı 4 operasyon timinin üyelerinin yakalandığını bildirmişti.
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