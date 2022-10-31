İran Kültür Bakanı İsmaili'den Tacikistan'a ziyaret

Tacikistan Kültür Bakanı Zülfiye Davlatzade'in davetlisi oalrak Duşanbe'de bulunan İsmaili, resmi ziyaret kapsamında 'İran Kültür Haftası' etkinliğinin açılış törenine katılacak.

Bu büyük etkinlik, 31Ekim-6 Kasım tarihlerinde ülkenin başkenti Duşanbe, Kucend ve Bahtar kentlerinde düzenlenecek.

Etkinliğe farklı kültürel ve sanatsal alanlardan yaklaşık 51 İranlı sanatçı katılacak.

Son günlerde İran ile Tacikistan arasında Tahran'da kültür ve sanat alanında geniş kapsamlı işbirliği anlaşması imzalandı.

İsmaili ve Davlatzade, imzalar atıldıktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İran ile Tacikistan’ın ortak tarih, kültür ve medeniyete sahip olduğunu belirten İranlı Bakan İsmaili, “İranlılar ve Tacikler, ortak bir tarihi paylaştıkları ve birbirlerine sevgi besledikleri için birbirlerini tek bir millet olarak görüyorlar. Bunlardan en önemlisi dil paylaşımıdır. Fars dili ve özellikle ortak edebiyat iki milleti birbirine bağlamıştır. İki ülke arasında özellikle sinema, müzik ve kitap alanlarında kültürel etkileşimlerin genişletilmesi gündemimizdedir.” dedi.