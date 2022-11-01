İran'dan Suriye'nin kutsal mekanlarına ziyaret seferleri yeniden başladı

Suriye’deki kutsal mekanları ziyaret etmek için İran'ın Meşhed kentinden yola çıkan 100 kişilik grup Uluslararası Şam Havalimanı'na geldi.

İnanç turu kapsamında Şam'da bulunan İran vatandaşları Hz. Zeynep (s.a) ile Hz. Rukiye (s.a) kutsal türbelerini ziyaret edecek.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Suriye Temsilcisi Muhsin Sağerçi, "Önümüzdeki haftalarda Tahran, İsfahan ve Fars eyaletlerinden de Suriye'ye ziyaretçi gönderilecek." dedi.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Seyyid Sadık Hüseyni ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz ay Suriye'ye ziyarette bulundu.

Görüşmede İranlı ziyaretçilerin seyahatinin kolaylaştırılması alanında iki dost ülke arasında işbirliği ve koordinasyon ilişkilerini geliştirme yolları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Şam’daki Ulaştırma Bakanlığı’nın binasında gerçekleştirilen görüşmede, inanç turizmi kapsamında havayolları aracılığıyla gelen ziyaretçilere her türlü kolaylık sağlanmasına vurgu yapıldı.

Taraflar, inanç turizmi sektörüne katkı sağlayacak adımların atılması gerektiğine ve başta hava ve havalimanı hizmetleri olmak üzere ulaşım araçlarıyla sağlanan kolaylıklara da dikkat çektiler.