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24 Eki 2022 10:23

İran Hac ve Ziyaret Kurumu heyetinden Suriye'ye ziyaret

İran Hac ve Ziyaret Kurumu heyetinden Suriye'ye ziyaret

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Seyyid Sadık Hüseyni ile beraberindeki heyet, Suriye'ye gitti.

İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Seyyid Sadık Hüseyni ve beraberindeki heyet, Şam'da Suriye Ulaştırma Bakanı Züheyir Huzeyim ile görüştü.

Bu görüşmede İranlı ziyaretçilerin seyahatinin kolaylaştırılması alanında iki dost ülke arasında işbirliği ve koordinasyon ilişkilerini geliştirme yolları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Şam’daki Ulaştırma Bakanlığı’nın binasında gerçekleştirilen görüşmede, inanç turizmi kapsamında havayolları aracılığıyla gelen ziyaretçilere her türlü kolaylık sağlanmasına vurgu yapıldı.

Taraflar, inanç turizmi sektörüne katkı sağlayacak adımların atılması gerektiğine ve başta hava ve havalimanı hizmetleri olmak üzere ulaşım araçlarıyla sağlanan kolaylıklara da dikkat çektiler.

News Code 1905442

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