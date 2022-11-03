Rusya ve Ürdün arasında Suriye görüşmesi

Arap medyasına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslada bulunmak için geldiği Amman’da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile Ukrayna ve Suriye krizini ele aldı.

Daha önce Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Lavrov ile gerçekleştireceği baş başa görüşmenin ana konusunun Suriye dosyası olduğunu açıklamıştı.

Safedi, ülkesinin Suriye savaşını sona erdirmek için Arapların öncülüğünde uluslararası ve bölgesel destek aradığını bildirmişti.

Ürdün 2’nci Kralı Abdullah ise, Suriye’nin birliğini korumak, mültecilerin gönüllü ve güvenli dönüşünü sağlamak için bir çözüm istediklerini söylemişti.