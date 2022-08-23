Ürdün mülteci kamplarındaki Suriyeliler geri dönüyor

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Ürdün’deki mülteci kamplarındaki yerlerinden edilmiş çok sayıda Suriyeli aile ülkeye geri döndü.

SANA muhabiri, Ürdün’deki mülteci kamplarındaki yerlerinden edilmiş çok sayıda ailenin Nasib sınır kapısından geçerek terörden kurtarılan köylerine geri döndüklerini bildirdi.

Şam ve Beyrut hükümeti, Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların güvenli ve kolay bir şekilde anavatanlarına geri dönmeleri konusunda anlaşmıştı.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah dün akşam Suriye'nin durumuna dair yaptığı açıklamada, “Suriye'nin çoğu bölgesinde güvenlik sağlandı ve Suriyeli göçmenler ülkelerine dönebilir.” demişti.