Mali'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e (s.a.v) hakaret protesto edildi

Mali Yüksek İslam Konseyi, sosyal medya üzerinden İslam'a ve Hazreti Muhammed'e (s.a.v) yönelik hakaretlere tepki gösterme amacıyla protesto çağrısına bulundu.

Bu çağrının ardından binlerce kişi başkent Bamako'daki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanarak İslam'a yapılan hakaretleri telin etti.

Protesto gösterilerinde yapılan konuşmalarda suçluların yakalanarak gerekli cezaya çarptırılmaları istendi.

Bamako Cumhuriyet Savcılığı, şu ana kadar hakaret içerikli ifadeler paylaşan 6 kişinin yakalandığını açıkladı ancak asıl hakaretleri yapan kişinin halen yakalanmadığı belirtildi.

Kaynak: İLKHA