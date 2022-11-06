  1. Ekonomi
6 Kas 2022 15:39

Çin'den Kanada’ya tepki: Ekonomik meseleler siyasallaştırılmamalı

Çin'den Kanada’ya tepki: Ekonomik meseleler siyasallaştırılmamalı

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin’in Kanada'nın ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinli ve Kanadalı işletmeler arasındaki normal ticari işbirliğini engellemesine karşı çıktığı vurgulandı.

Bakanlık sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada, Kanada’nın üç Çinli şirketin Kanada'daki maden yatırımlarını geri çekmesi yönündeki talebini değerlendirdi.

Sözcü, Çin ve Kanada’nın, küresel maden ticaretindeki tedarik zincirinin önemli bölümlerini teşkil ettiğini belirterek, Çinli şirketlerin Kanada maden sektörüne yaptığı yatırımların, tamamen piyasa ekonomisi ilkelerine ve işletmelerin kalkınma ihtiyaçlarına dayalı olduğunu ifade etti.

Kanada’nın ulusal güvenlik kavramını genelleştirerek kasten yeni engeller getirmesinin, piyasa kurallarını ihlal ettiğine ve Çinli ve Kanadalı işletmelerin ticari çıkarlarına zarar verdiğine işaret eden sözcü, bu adımla yatırımcıların Kanada’daki yatırım ortamına dönük güveninin zayıfladığını ve küresel maden tedarik zincirinin istikrarına zarar verildiğini dile getirdi.

Kanada'yı Çin'in endişelerini göz önüne bulundurarak ekonomik ve ticari sorunları siyasallaştırmayı bırakmaya, yatırımcılar için adil ve şeffaf olan, ayrımcılık bulunmayan bir iş ortamı yaratmaya çağıran sözcü, Çin’in Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli önlemleri alacağını vurguladı.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1905709

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