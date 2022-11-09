Petrolde Çin endişesi sürüyor

Petrol, Çin'in zorlu talep görünümü ve ABD stoklarında yaşanan artışın etkisiyle haftanın üçüncü işlem gününde de geriledi.

ABD ham petrolü 88 dolar seviyesine geriledi. ABD ham petrolü haftanın ilk iki gününde yüzde 4 düşmüştü.

Brent petrol de 95 doların altını test etti.

Çin'de artan vakalara karşı alınan sert önlemler, sıfır Kovid stratejisinin geçerliliğini koruduğuna işaret etti. Başkent Pekin'de vakalar, Çarşamba günü bildirilen 78 yeni enfeksiyonla 5 aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de, sektör tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü, petrol stoklarının geçen hafta 5,61 milyon varil arttığını bildirdi.

Saxo Capital Markets Piyasa Stratejisti Charu Chanana, "Çin'deki Kovid vakalarındaki yeni bir artış, Çin'in sıfır Kovid politikasından ne kadar kısa sürede ayrılacağına dair endişeleri daha da artırdı. Çin'in virüs kısıtlamaları ve ABD petrol stoklarındaki büyük artış fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, bunun yerine destekleyici olan yapısal arz endişeleri devam ediyor" dedi.

Kaynak: Bloomberg