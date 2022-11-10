Erdoğan, Özbekistan'a gitti

TRT Haber'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ve ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Semerkant'a gitti.

Türk Devletleri Teşkilatı’nda Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan üye; Türkmenistan ve Macaristan gözlemci üye olarak yer alıyor. İstanbul'daki tarihi zirveden bir yıl sonra devlet başkanları yeniden bir araya gelecek. Liderlerin bu yılki buluşma adresi Özbekistan’ın Semerkant kenti olacak.

Semerkant’ta iki gün sürecek temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve çalışmalarının yanısıra aralarında Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in de bulunduğu liderlerle kili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Üye devletler arasındaki yatırımların artırılması ele alınacak

9'uncu Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin gündeminde ekonomi, ulaştırma ve ticaret gibi başlıklar olacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırımların arttırılmasına ilişkin görüşmeler yapılacak.

Registan Meydanı'na ağaç dikilecek

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte ortaya çıkan enerji sorunu da gündemde olacak. Bu kapsamda üye ülkelerin liderleri, özellikle Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı enerji krizi ile ilgili son durumu değerlendirecek. Zirve kapsamında Semerkant’ın tarihi meydanı Registan’da ağaç dikme töreni de yapılacak. Tören sırasında 7 ülkeden farklı şehirleri de bağlantı yapacak.

Zirvede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk Dünyası’na katkılarından dolayı nişan takdim edilmesi bekleniyor.

Türkiye, dönem başkanlığını Özbekistan'a devredecek

Türkiye, 2 gün sürecek zirve çalışmalarının sonunda dönem başkanlığını 2019 yılında teşkilata katılan Özbekistan’a devredecek.

Zirve sonunda, alınan kararlara ve yapılan anlaşmalara ilişkin bildiri yayımlanacak.