OECD raporu: Türkiye işsizliğin en yüksek olduğu üçüncü ülke

AK Parti için özel yapılan bir ankete göre Türkiye’de halkın öncelikli üç sorunu enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlik olarak sıralandı. Her gün artan gıda fiyatları; doğalgaz, elektrik ve suya yapılan zamlar; döviz kurlarındaki yükseliş Türkiye’de yaşamı daha da zorlaştırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı resmi verilere göre Türkiye’de işsizlik oranı çift haneli rakamlara ulaşarak Eylül’de yüzde 10,1 olmuştu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ise Eylül ayı raporunda artan işsizlik oranlarına dikkati çekti. Peki, Avrupa ve OECD ülkelerindeki işsizlik oranları kaç? En yüksek işsizlik hangi ülkede?

Türkiye 3. sırada

OECD’de en çok işsizin olduğu üçüncü ülke Türkiye oldu. Türkiye’de ağustos ayında işsizlik oranı TÜİK verilerine göre yüzde 9.8 ile Ocak 2018’den bu yana ilk kez tek haneye gerilemişti. Fakat eylülde 0,3 puan artarak yeniden çift haneli oranlara ulaştı.

Kaynak: Kronos