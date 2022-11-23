  1. Kültür
23 Kas 2022 16:59

İran'ın kutsal kenti Kum Iraklı ziyaretçileri ağırlıyor

İran'ın kutsal kenti Kum Iraklı ziyaretçileri ağırlıyor

Iraklı Ehlibeyt aşıkları, Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kız kardeşi Hz.Fatıma-ı Masume'nin (s.a) Türbesi'ni ziyaret etmek üzere Kum kentine geldi.

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) kız kardeşi Hz.Fatıma-ı Masume'nin (s.a) Türbesi'ne doğru yürüyen bir grup Iraklı ziyaretçi Kum kentine geldi.

Iraklı Ehlibeyt aşıkları, Hz. İmam Rıza (a.s) Kutsal Türbesini ziyaret etmek amacıyla bir ay önce Kerbela'dan Meşhed kentine doğru yola çıkmıştı.

Kum kenti, İran'da Kum eyaletinin yönetim ve Şii Müslümanların eğitim merkezi konumunda olan şehirdir.

Kum, başkent Tahran'ın 156 km güneybatısında ve Kum Nehri'nin kıyısında denizden 930 metre yüksekte yerleşir.

News Code 1905982

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