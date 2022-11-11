Çin'den Rusya açıklaması: İlişkilerimiz güçlü

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zhao Lijian, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin karşılıklı yarar sağladığını ve kaya gibi sağlam olduğunu belirterek, başkalarına karşı yöneltilmediğini ve karşılıklı saygı ve güvene dayandığını söyledi.

Zhao, "Size söyleyebileceğim tek şey Çin-Rusya ilişkilerinin kaya gibi sağlam olduğudur. Yeni dönemde birbirlerinin en büyük komşuları ve kapsamlı stratejik ortakları olan Çin ve Rusya, bloklarla ittifak yapmama, üçüncü taraflarla çatışmama ve onları hedef almama, karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde çeşitli alanlarda ikili ilişkiler ve iş birliği geliştirme ilkelerine her zaman sıkı sıkıya bağlı kalmıştır" dedi.

Cumhuriyet'e göre, Rusya-Çin ilişkilerinin uzun vadeli, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişiminin temelde iki ülke arasındaki yüksek düzeydeki karşılıklı güvene dayandığını vurgulayan Zhao, "Çin, ikili ilişkilerin doğru yönde sürekli ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesine katkıda bulunmak için Rus tarafıyla işbirliği yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Zhao, Çin'in "barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesine" bağlı kalacağını, diğer ülkelerle dostane işbirliğini geliştireceğini, yeni tip uluslararası ilişkilerin inşasını destekleyeceğini ve büyük güçler arasında koordinasyon ve olumlu etkileşimi teşvik edeceğini vurguladı.