Suudilerden Yemen'in Hudeyde bölgesine yoğun saldırı

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinin çeşitli bölgelerine Suudilerin roket ve topçu saldırıları devam ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçlerine ait keşif ve casus insansız hava araçları (İHA) Hays ve El-Cebaliye ilçelerinin semalarına girdi.

Haberde, Arap koalisyon güçlerine ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Hays ilçesini hedef aldığı belirtildi.

Hays ve El-Cebaliye Suudilerin topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda 2 Nisan'da sağlanan geçici ateşkes, 2 Ekim'de sona ermişti.

BM'ye göre, 2014'ten bu yana şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak öldürdü ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.