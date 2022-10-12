Nasrullah’tan “deniz sınırı anlaşması” açıklaması

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve İmam Cafer Sadık (a.s)'ın veladet günleri nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşma gerçekleştirdi.

Yemen'de milyonlarca kişinin katılımıyla düzenlenen Mevlid Kandili Kutlamalarına değinen Hasan Nasrullah, "Birçok geçim, güvenlik ve sağlık sorunuyla karşı karşıya olan kuşatma altındaki insanlar benzeri görülmemeş kutlama törenine katıldı.İslam dünyası, Araplar ve Müslümanlar Peygamberlerinin doğumunu kutlamalıdır.” dedi.

Etkinliğe video-konferans aracılığıyla katılan Nasrullah İslami Vahdet Haftası’na ilişkin, “İmam Humeyni (ra), Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kutlu doğum günüyle ilgili bir anlaşmazlık noktasını bir birleşme noktasına dönüştürdü ve 12 ile 17 Rebiülevvel arasında Vahdet Haftası olarak adlandırılan köprüyü inşa etti. Bu nedenle ortak noktalarımıza odaklanmalıyız.” ifadesini kullandı.

Batı Şeria’daki olaylar

Filistin’deki son gelişmeleri değerşendrien Nasrullah, şunları kaydetti:

“Batı Şeria'da yaşananlar, rejim ve siyonist çevrelerini şaşırttı. Direnişin yaptklarını İsrail anladı. Batı Şeria'da direnişin tam bir siyasi, medya ve toplumsal dayanışmaya ihtiyacı var ve denklemleri değiştirme gücüne sahiptir ve bunun için çok fazla umut var.”

‘İsrail'le deniz sınırı anlaşmasında Lübnan hükümetinin yanındayız’

Hasan Nasrallah, Siyonist İsrail ile Lübnan arasında deniz sınırı çizimine ilişkin hazırlanan nihai anlaşma taslağında uzlaşıya varılmasına ilişkin, "Lübnan hükümetinin kararının yanındayız, bizim için önemli olan kuyulardan petrol ve gazın çıkarılmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Lübnanlı yetkililerin "anlaşmaya varıldı" duyurusunu beklediklerini belirten Nasralluh, "Lübnan tüm hakkını aldı ve anlaşma sağlandı denildikten sonra görev bizim için tamamlanmıştır." dedi.

İmzalar atılana dek "anlaşmanın bittiği" şeklinde hareket etmeyeceklerini söyleyen Nasrullah, İsrail son kararını alana kadar teyakkuzda kalmaları gerektiğini dile getirdi.

Hamas-Suriye ilişkileri

Hamas’ın Suriye ile normalleşme kararını memnuniyetle karşılayan Hasan Nasrullah, “Hamas ile Suriye arasındaki ilişkilerin yeniden başlatılması kararı, ülkeler ve direniş güçleri arasında yakınlaşmaya yol açar.” diye konuştu.