Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Lübnanlı din alimi Seyyid Muhammed Ali Amin'in vefat yıldönümü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Hasan Nasrullah, Lübnan'ın durumuna ilişkin, "Ülkemize onur kazandıran Lübnanlılar BM Güvenlik Konseyi veya Birleşmiş Milletler değil. Şu anda dünyada uluslararası hukuk olmadığı için durum orman kanunundan daha kötü." dedi.

Siyonist İsrail ile deniz sınırı meselesi konusunda Beyrut hükümetine "yazılı teklif" sunulduğunu aktaran Nasrullah, şunları kaydetti:

"Bu konuda karar verecek olan hükümet yetkilileri, Lübnan'ın çıkarlarını düşünüyorlar. Önümüzdeki günlerde Beyrut'un tutumu belirlenir ve (dolaylı müzakerelerden) olumlu sonuç çıkmasını umuyoruz. Bu davada iyi sonuçlar alırsak bu Lübnan halkının birliği ve milli dayanışması sayesinde gerçekleşmiş olacaktır." ifadesini kullandı.

Hasan Nasrullah, Rusya ve Ukrayna'daki son gelişmelere dair, bu bölgede yaşanan büyük olayın tüm dünyayı etkileyeceğini söyledi.

Filistin'deki durumu değerlendiren Seyyid Hasan Nasrullah, "Filistinliler için direnişten başka seçenek yok." diye konuştu.