ABD'de ara seçim: Senato'da kontrol demokratların elinde

Demokratlar Cumartesi gecesi ABD Senatosu’nun kontrolünü elinde tuttular ve Cumhuriyetçilerin odayı geri alma çabalarını püskürttüler ve Başkan Joe Biden’ın gündemini engellemelerini zorlaştırdılar.

Temsilciler Meclisi’nin kaderi, Cumhuriyetçiler orada küçük bir çoğunluğu bir araya getirmek için mücadele ederken hala belirsizdi.

Senatör Catherine Cortez Masto’nun Nevada’daki Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt’a karşı kazandığı zafer, Demokratlara Senato’da kontrolü ellerinde tutmak için ihtiyaç duydukları 50 sandalyeyi verdi. Kazanması, Salı günkü ara seçimler sırasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Demokratların şaşırtıcı gücünü yansıtıyor.

Ülkedeki en yüksek gaz fiyatlarının bazılarına sahip ekonomik açıdan zor bir eyalette yeniden seçilmek isteyen Cortez Masto, Senato’nun en savunmasız üyesi olarak kabul edildi ve yenilebileceğinden emin olan Cumhuriyetçilerin hayal kırıklığını artırdı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Cumartesi gecesi, “Senato Demokratik Çoğunluğunuz!” tweet atarak zaferi ilan etti.