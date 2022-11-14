Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Dünya Kupası için yeni bir resim asıldı

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda 2022 FIFA Dünya Kupası eşiğinde "İran İçin" temasıyla çizilmiş yeni bir resim asıldı.

İran Milli Fubol Takımı, 2022 Dunya Kupası oyunlarına katılmak üzere 14 Kasım'da Katar'ın başkenti Doha'ya gidiyor.

B grubunda yer alan İran takımı, İngiltere, ABD ve Galler ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası 2022 maçları 20 Kasım 2022'de, Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacak. 2022, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacak.

Dünya Kupası maçları 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.