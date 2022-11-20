TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta bulunan Kandil ve birçok noktaya hava harekatı gerçekleştirdi.

Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn el-Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.

Harekat için Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan belirli aralıklarla savaş uçakları kalktı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bir sonraki paylaşımda, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" denildi.

Paylaşımda ayrıca, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Kaynak: Sputnik