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20 Kas 2022 09:06

TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlatı

TSK, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başlatı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı başladığını duyurdu. MSB'nin açıklamasında, "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadeleri yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta bulunan Kandil ve birçok noktaya hava harekatı gerçekleştirdi.

Kandil, Ayn Dagne, Tel Rıfat ve çevresi, Minnig Havalimanı, Derbesiye, Malikiye, Ayn el-Arab (Kobani) ve çevresi, Karaçok Dağı, Süleymaniye, Ayn İsa, Sincari ve Maranez bölgeleri vurmaya devam edilirken, karadan da topçu atışlarıyla destek verildi.

Harekat için Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan belirli aralıklarla savaş uçakları kalktı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bir sonraki paylaşımda, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" denildi.

Paylaşımda ayrıca, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1905946

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