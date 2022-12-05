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5 Ara 2022 18:20

Fransa, Türkiye’nin hava operasyonlarına karşı bölgesel zirve düzenliyor

Fransa, Türkiye’nin hava operasyonlarına karşı bölgesel zirve düzenliyor

Fransa, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki PKK ve bağlantılı örgütlere yönelik hava operasyonlarına karşı Ürdün’de bölge ülkelerinin de katılımıyla yıl sonundan önce zirve düzenlemek istediği bildirildi.

Euronews'a göre Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki liderin Ürdün’ün de katılımıyla bölgenin önde gelen liderleriyle birlikte Amman'da yıl sonundan önce bir toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştığı aktarıldı.

Zirvede İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) faaliyet gösteren "terör gruplarına" karşı yürüttüğü operasyonun da gündemde yer alacağı ileri sürülen açıklamada, zirveye hangi ülkelerin katılacağı konusuna açıklık getirilmedi.

Yine aynı açıklamada, Macron’un Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi gelecek yıl başında Paris’e davet ettiği bildirildi.

News Code 1906271

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