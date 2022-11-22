ABD Savunma Bakanı Austin, Çinli mevkidaşı Wei ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) genişletilmiş savunma bakanları toplantısı kapsamında bulundukları Kamboçya'nın Siem Reap şehrinde bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder tarafından yapılan açıklamaya göre ikili görüşmede taraflar, ABD-Çin savunma ilişkileri ile bölgesel ve küresel güvenlik meselelerini ele aldı. Austin, rekabeti sorumlu bir şekilde yönetme ve açık iletişimi sürdürme ihtiyacını vurgularken, stratejik risklerin azaltılması, kriz iletişiminin iyileştirilmesi ve operasyonel güvenliğin arttırılması konularında diyaloğun önemine dikkat çekti. Austin ayrıca, Çin'e ait askeri araçların Hint-Pasifik bölgesindeki "artan tehlikeli hareketlerinden" duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kaynak: İHA