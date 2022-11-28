  1. Ekonomi
28 Kas 2022 13:13

Çin'den ABD'ye teknoloji şirketleri tepkisi

Çin'den ABD'ye teknoloji şirketleri tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD’nin ekonomi ve ticaret ile bilim ve teknoloji meselelerini siyasileştirmeyi ve bu meseleleri silah olarak kullanmayı durdurması gerektiğini söyledi.

ABD Federal İletişim Komisyonu tarafından kısa süre önce yapılan bir açıklamada, ABD’nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bir kaç Çinli şirketin ABD'ye telekomünikasyon ve video gözetim ekipmanı sağlamasını yasakladıkları bildirildi.

Zhao Lijian, günlük basın toplantısında, ABD’nin söz konusu girişiminin ulusal güvenlik kavramını genelleştirmesi, devlet gücünü kötüye kullanması ve Çinli işletmelere asılsız bir şekilde baskı uygulamasını yansıtan yeni bir kötü örnek olduğuna işaret etti.

ABD’nin girişiminin piyasa ekonomisinin normlarına aykırı olduğu gibi, uluslararası ticaret kurallarını bozmanın yanı sıra Çinli işletmelerin çıkarlarına da zarar verdiğini vurgulayan Zhao, Çin’in buna kesinlikle karşı çıktığını belirtti.

Zhao, “ABD, yanlış eylemlerini derhal düzeltmeli, ekonomi ve ticaret ile bilim ve teknoloji meselelerini siyasileştirmeyi ve bu meseleleri silah olarak kullanmayı durdurmalı. Üstelik ABD, aralarında Çinli işletmelerin de bulunduğu bütün ülkelerin işletmelerine adil ve ayrımcı olmayan piyasa ortamı sağlamalıdır. Çin, kendi işletmelerinin meşru ve yasal hak ile çıkarlarını kararlılıkla savunacaktır.” dedi.

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1906119

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