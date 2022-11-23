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23 Kas 2022 11:57

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin en büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın, Virgina eyaletindeki bir şubesinde silahlı saldırı paniği yaşandı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıda saldırganın kendisi de öldü.

ABD'de 2019'da da silahlı saldırılara sahne olan büyük perakende zinciri Walmart yine benzer bir olayla gündemde. Zincirin Virginia eyaletindeki şubelerinden birinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Polis tek başına hareket ettiği sanılan saldırganın da öldüğünü açıkladı.

Ölü sayısına dair henüz resmi bir açıklama olmasa da yerel basın sayının 10'u geçmediğini yazdı.

Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki Cielo Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasında 4 Ağustos 2019'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1906019

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