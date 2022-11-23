ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de 2019'da da silahlı saldırılara sahne olan büyük perakende zinciri Walmart yine benzer bir olayla gündemde. Zincirin Virginia eyaletindeki şubelerinden birinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Polis tek başına hareket ettiği sanılan saldırganın da öldüğünü açıkladı.

Ölü sayısına dair henüz resmi bir açıklama olmasa da yerel basın sayının 10'u geçmediğini yazdı.

Teksas eyaletine bağlı El Paso kentindeki Cielo Vista alışveriş merkezindeki Walmart mağazasında 4 Ağustos 2019'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Sputnik