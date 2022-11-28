Üst düzey AB yetkilisi Çin’i ziyaret edecek

Zhao günlük basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bunun Çin Komünist Partisi’nin 20. Ulusal Kongresi’nin düzenlenmesinden bu yana Çin lideri ile AB kurumları yetkilileri arasında gerçekleşecek ilk resmi görüşme niteliğini taşıdığını belirtti.

Ziyareti sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Michel’i kabul edeceğini, ayrıca Çin Başbakanı Li Keqiang ve Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu’nun Michel’le ayrı ayrı görüşeceğini bildiren Zhao, görüşmelerde Çin-AB ilişkileri ile her iki tarafı ilgilendiren uluslararası ve bölgesel sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

AB ile ilişkilere büyük önem verdiklerine işaret eden Zhao, Çin’in bu ziyaretle AB ile stratejik temasları güçlendirerek fikir birliğini oluşturmaya, ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişmesini ilerletmeye, karmaşık ve çalkantılı uluslararası duruma daha çok istikrarlı unsur katmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: CRI Türkçe