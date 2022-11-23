19. Astana görüşmeleri: İran ve Suriye heyetleri buluştu

Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri İran, Türkiye ve Rusya heyetleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 19. kez bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyet görüşmeler kapsamında bugün Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Eymen Sosan başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye ve bölgedeki güncel gelişmeler ile uluslararası toplantının gündeminde yer alan ve bu konularda ortak görüşlere sahip olan konular ele alındı.

Asgar Hacı, İran’ın Suriye’nin birliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği ve bunu yalnızca bölgedeki durumun tırmanmasına yol açacak herhangi bir eylemi kesinlikle reddettiğini belirtti.

Suriye heyeti başkanı Sosan ise ülkesinin mevcut durumda İran’ın yanında olduğunu vurguladı.

İki taraf, mevcut zorluklarla ilgili koordinasyon ve istişareyi sürdürme konusunda anlaştılar.

19. Astana görüşmeleri

2 gün sürecek toplantılarda, taraflar, Suriye'deki genel durum itibarıyla insani ve sosyo ekonomik konular dahil siyasi sürecin kapsamlı şekilde teşvik edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler, Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüşü için koşulların yaratılması, Suriye'nin yeniden inşası için BM Güvenlik Konseyinin 2642 sayılı Kararı çerçevesinde uluslararası toplumun çabalarının seferber edilmesi gibi konuları masaya yatırıyor.