Astana görüşmeleri Kasım ayı sonunda yapılacak

Kazinform haber sitesine göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye konulu Astana görüşmelerinde yeni toplantının Kasım ayının sonunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Temmuz 2022 tarihinde Tahran’da Astana Formatı çerçevesinde Üçlü Zirve için bir araya gelmişti.

Liderler, Astana Sürecinin, Suriye krizinin barışçıl ve sürdürülebilir çözümündeki öncü rolüne vurgu yapmışlardı.

Öte yandan Eylül ayında New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirilen Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Toplantıya BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katıldı.

Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz" dedi.