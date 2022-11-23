Astana garantörü İran, Türkiye ve Rusya'dan ortak bildiri

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Rusya, Türkiye ve İran’ın temsilcilerinin gerçekleştirdiği Suriye konusu görüşme sonrası yayınlanan ortak bildiride, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki durum görüşüldü ve söz konusu bölgede daimi güvenliğin ve istikrarın sağlanmasının sadece Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunması durumunda mümkün olacağı konusunda mutabık kalındı. Burada terörle mücadele ismi altında yasadışı yerel yönetimler oluşturulması dahil sahada yeni gerçeklikler yaratma girişimleri kınandı” denildi.

Astana’daki görüşmenin sonucunda ayrıca, Rusya, Türkiye ve İran’ın, ‘Suriye’ye ait olan petrolün yasadışı biçimde ele geçirilmesi ve bu petrolün satışından elde edilen gelirin transferini kabul etmedikleri’ kaydedildi.

Astana Üçlüsü’nün ortak bildirisinde, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki yasadışı yerel yönetim girişimleri dahil terörist bileşenlere destek veren ülkelerin bu eylemleri kınandı” ifadeleri yer aldı. Taraflar, İsrail’in Suriye’ye sürdürdüğü saldırıları da kınadı.

Astana Üçlüsü ülkelerinin, Suriye’deki gelişmeleri ele almak adına gelecek senenin ilk yarısında yeniden bir araya gelmesi konusunda anlaşıldı.

Kaynak: Sputnik