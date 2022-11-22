Suriye konulu Astana görüşmeleri bugün başlıyor

Rusya merkezli TASS haber ajansına göre, Suriye konulu Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri İran, Türkiye ve Rusya heyetleri bugün Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplanacak.

Daha önce Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, 19'uncu Suriye konulu Astana görüşmelerinin 22-23 Kasım'da başkent Astana'da yapılacağını duyurmuştu.

Masaya yatırılacak konular

2 gün sürecek görüşmelerde, taraflar, Suriye’deki genel durum itibarıyla insani ve sosyo-ekonomik konular dahil siyasi sürecin kapsamlı şekilde teşvik edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler, Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüşü için koşulların yaratılması, Suriye’nin yeniden inşası için BM Güvenlik Konseyi’nin 2642 sayılı Kararı çerçevesinde uluslararası toplumun çabalarının seferber edilmesi gibi konuları masaya yatıracak.

Görüşmelerde, garantör ülkeler heyetleri ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri arasında zorla alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu toplantısı da yapılacak.

En son Suriye konulu Astana görüşmeleri, 15-16 Haziran'da Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilmişti.