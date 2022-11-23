İran'dan Almanya'nın insan hakları iddiasına tepki

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Gholamhüseyin İsmaili, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın İran'a karşı insan hakları karşıtı kararını onaylama çabalarına değinerek, "Batılı ülkeleri ile ABD'nin insan hakları iddiaları gülünçtür." dedi.

İsmaili, "Batılılar, kendilerinin dünyadaki başlıca insan hakları ihlalcileri olduğunu ve İran'ın insan haklarına özel önem verdiğini biliyorlar. Dolayısıyla bu kararı onaylamaya çalışmak, insan haklarını korumaya yönelik gerçek bir eylem değil, siyasi bir girişimdir" ifadesini kullandı.

Almanya, BM İnsan Hakları Konseyi özel toplantısında İran karşıtı yeni bir karar alınmasına destek konusunda ABD'yle koordine

olduklarını bildirmişti