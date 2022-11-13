Tahran'dan Almanya Başbakanı'nın İran karşıtı tutumuna tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İran'a karşı son tutumuna tepki göstererek, bunun müdahaleci, kışkırtıcı olduğunu ve aynı zamanda diplomatik olmadığını söyledi.

Nasır Kenani, "Ne yazık insan hakları savuncusu olduğunu iddia edenler, kendilerinin Saddam rejiminin insanlık dışı desteği sırasında İran'ın dirençli milletine karşı karanlık geçmişini unutarak, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından uygulanan acımasız yaptırımları destekleyerek ve IŞİD terör örgütünün eylemleri ( Şahçerağ Türbesi'ne yönelik terör saldırısı da dahil olmak üzere) karşısında sessiz kalarak insan haklarını siyasi oyunların bir aracı haline getirmişlerdir" dedi.

Kenani, "İran'ın insan onuru, zorluklara karşı koyma ve mazlumları savunma da dahil olmak üzere insan haklarının temel ilkelerindeki iradesi, her zaman sorumluluk ilkesine dayanmıştır. Ancak Almanya, ülkelerin egemenliğine saygı gösterme konusundaki uluslararası sorumluluğundan kaçmanın yanı sıra İran karşıtı terörist ve ayrılıkçı gruplara barınak sağlarken dünyada çocuk katili Siyonist rejiminin cinayetleri karşısında seçici ve çifte bir tutum benimseyerek kendini insan hakları savunucusu olarak tanıtıyor!" ifadelerine bulundu.

Kenani, trihsel bağları bozmanın uzun vadeli sonuçlar doğuracağını bir kez daha vurgulayak, "İran'ın Alman makamlarından insan hakları konusundaki talepleri uzun bir liste. dolayısıyla Almanya geçmiş konusunda sorumlu bir şekilde açıklama yapmalıdır" ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliğinin (AB) İran'a karşı halihazırda çeşitli yaptırım paketlerini kabul ettiğini hatırlatarak, AB yaptırımlarına gelecek hafta yenileri ekleneceğini iddia etmişti.