Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Özer, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle kentte tüm okulları 1 hafta tatil ettiklerini belirterek, "Sadece Düzce'de değil, deprem kuşağındaki tüm illerimizde güçlendirme çalışmalarını inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.

Bakan Özer, Düzce Valiliği'ndeki Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarla ilgili deprem sonrası yapılan çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Vatandaşlara "geçmiş olsun", yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Özer, "Tabii en büyük sevincimiz, Düzce, Bolu, Sakarya'da hiçbir can kaybının olmaması. Olay vuku bulduktan sonra valiliklerimiz, İçişleri Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD Başkanlığımız tüm süreci anbean yerinde izleyerek gerekli önlemleri aldılar." diye konuştu.

Bakan Özer, Düzce'nin, 12 Kasım 1999'daki depremden sonra Bakanlığın sürekli gündeminde olan, güçlendirme veya yıkım yapılması gereken okulların yıkılıp yerlerine yenilerinin inşa edilmesi konusunda destek verilen illerin başında geldiğini söyledi.