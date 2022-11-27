Karamollaoğlu, AK Parti'nin dış politikasını eleştirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te Gazeteci Mustafa Yılmaz’ın sunduğu Gündem Türkiye programında değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, iktidarın yürüttüğü dış politikaya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

"Hem siz Suriye ile ortak bakanlar kurulu yapacaksınız. Tatile müşterek çıkacaksınız. Sonra birdenbire her şey değişecek, harp ilan edeceksiniz. Bunda bir istikrar olmaz. Sisi'ye en büyük hakaretleri yapacaksınız, sonra da kucaklaşacaksınız. Arabistan ile aramızdaki ihtilaf zirveye çıktı, elçilerimizi çektik. Sonra tekrar kucaklaşma noktasına geleceksiniz. Hepsi geliyor şu anda İsrail ile olan münasebetler ile birlikte mütaala ediyorlar. İsrail’in her noktada dayanışma içinde olduklarını söylemek çok abartı olabilir. Onların tasvip etmediği bir adımı atmıyorlar, atamıyorlar. Geldikleri noktaya dikkat edin. Siz bir ‘tarafta Sisi mi, bir tarafta Binali Yıldırım mı diyeceksiniz’ Benim hafzalam almıyor. Sonra şahsiyetli dış politikadan söz edemezsiniz".