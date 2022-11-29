İsveç’ten Türkiye açıklaması: İlerliyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, ülkenin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerini karşılama yolunda ilerlediklerini söyledi. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Billstrom, “Türkiye'nin taleplerini karşılama yolundayız” dedi.

NATO toplantısında Türkiye ve Finlandiya'dan yetkililerle de konuya ele almak istediklerini kaydeden İsveçli bakan, bunun sürecin hızlanmasını sağlayabileceğini söyledi.

Ukrayna savaşı sonrasında İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme isteklerini duyurmuş fakat Türkiye iki ülkenin terörle mücadelede işbirliği yapmadıkları gerekçesiyle buna karşı olduğunu duyurmuştu. Üç ülke, Haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde masaya oturmuş ve mutabakat imzalanmıştı ancak Türkiye henüz iki ülkenin askeri ittifaka üyeliğini resmen onaylamadı.

Türkiye ve iki ülke arasında görüşmeler son dönemde hızlanarak sürüyor.

Kaynak: Sözcü