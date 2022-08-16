İran otomobil devinden ortak üretim mesajı

İran’ın en büyük otomobil üreticisi İran Khodro’nun CEO’su Mehdi Katibi, Aydınlık Gazetesi İran Temsilcisi Gürkan Demir’in “Türkiye, Rusya ve İran’ın ortak otomobil üretme fikri gündemde. Öneriyi nasıl değerlendirirsiniz?” sorunu da yanıtladı. İran Otomobil Yan Sanayi Birliği’nden gelen bu fikri memnuniyetle karşıladıklarını belirten Katibi, şunları söyledi: “Bu fikri genel bir politika olarak olumlu karşılıyoruz.Bu fikri ortaya atan arkadaşlarımızla toplantı yapacağız.

Toplantılarda konunun daha detaylı incelenmesi ve projeler şeklinde belirtilmesi gerekiyor. Ancak bu fikrin özünü olumlu karşılıyoruz. Bakalım gelecekte durumlar hangi yönde ilerleyecektir. Öncelikle bunu söylemek isterim; Türkiye ile özellikle komponent (bileşen, parça) imalatı alanında çok iyi bir iş birliği yapabiliriz. Türkiye'nin son yıllarda bu alanda önemli ölçüde büyüme yaşadığını biliyorum.”