İran Enerji Bakanı'ndan Türkmenistan'a önemli ziyaret

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian, üst düzey Türkmen yetkililerle görüşmek üzere Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a geldi. Mehrabian, Aşkabat temasları kapsamında bir dizi görüşmelerde bulunacak.

İran medyası Mehrabian'ın Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un yanı sıra bazı Türkmen bakanlar ile bir araya geleceğini bildirdi.

Aşkabat'ta yapılacak görüşmelerde Türkmenistan'dan elektrik ithalatının yeniden başlatılması, İran üzerinden elektrik sevkiyatı, enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi, Harirud ve Etrek nehirlerinin yatağında temizlik çalışmaları gibi konular masaya yatırılacak.

Türkmenistan’ın İran ile Türkmen elektriğinin alım, satım ve transit geçişinde uzun süredir devam eden bir ortaklığı bulunuyor.