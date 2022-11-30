Nahçıvan gümrüğü Azerbaycan'a bağlandı

Azerbaycan-Nahçıvan iş birliği, gümrük alanına da taşındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi'nin lağvedilmesine ilişkin kararı imzaladı.

Komiteye bağlı birimler, yeni kurulan Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Nahçıvan Genel Müdürlüğüne bağlandı.

Böylece Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanına bağlı olan gümrük komitesi, doğrudan Bakü'deki merkezi yönetime bağlanmış oldu.

Daha önce de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi kaldırılarak merkezi yönetime bağlanmıştı.

Azerbaycan'a bağlı fakat kendi anayasası da bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin iç yönetimini Meclis Başkanı üstleniyor.

Kaynak: TRT Haber