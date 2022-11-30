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30 Kas 2022 14:57

Nahçıvan gümrüğü Azerbaycan'a bağlandı

Nahçıvan gümrüğü Azerbaycan'a bağlandı

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Devlet Gümrük Komitesi, Azerbaycan Merkez Gümrük Komitesi'ne bağlandı.

Azerbaycan-Nahçıvan iş birliği, gümrük alanına da taşındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi'nin lağvedilmesine ilişkin kararı imzaladı.

Komiteye bağlı birimler, yeni kurulan Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Nahçıvan Genel Müdürlüğüne bağlandı.

Böylece Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanına bağlı olan gümrük komitesi, doğrudan Bakü'deki merkezi yönetime bağlanmış oldu.

Daha önce de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi kaldırılarak merkezi yönetime bağlanmıştı.

Azerbaycan'a bağlı fakat kendi anayasası da bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin iç yönetimini Meclis Başkanı üstleniyor.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1906170

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