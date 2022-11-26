Putin, Aliyev ile telefonda görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Moskova, Bakü ve Erivan arasındaki üçlü anlaşmaların pratikte uygulanması konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin ve Aliyev, bölgedeki ekonomi ve ulaşım bağlantılarının önündeki engellerin kaldırılması gibi pratik konulara vurgu yaparak, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasındaki üçlü anlaşmaların tümünü uygulamaya yönelik adımları değerlendirdi” denildi.

Kaynak: Sputnik