AB yetkilisi, Azerbaycan ziyaretini değerlendirdi

Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Kafkasya ve Gürcistan'daki krizden sorumlu özel temsilcisi Toivo Klaar, Azerbaycan'a yaptığı ziyarete değinerek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birçok sorun olduğunu ve itidal ve güçlü siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Klaar şunları kaydetti:

"Geçen hafta Azerbaycan'a yapılan ziyaretin sonuçları hakkında birkaç düşünce:

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın AB tarafından desteklenen formata yönelik önemli taahhüdü.

Birçok zorluk hala devam etmektedir. Kapsamlı bir çözüme ulaşmak için Azerbaycan ve Ermenistan itidal göstermeli ve gerilimi azaltmak için güçlü siyasi irade göstermelidir."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 25 Kasım'da AB’nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Klaar’ı kabul etmişti.