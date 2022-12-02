Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist rejim ve destekçileri için alarm zilleri çalındı.

İsrail içeride siyasi ve güvenlik çıkmazı ve krizi ile karşı karşıyadır.

işgal karşıtı direniş Gazze'den işgal altındaki Batı Şeria'ya ve 1948 bölgesine genişlemiştir.

İyonist Rejime yönelik nefretin küreselleşmenin bazı boyutları Katar'daki Dünya Kupası maçlarında da görülmektedir.

Siyonist apartheid rejimi ve destekçilerinin İranofobiye odaklanması, kamuoyunu Filistin meselesinden saptırmak ve son nefeslerini alan İsrail'e suni teneffüs vermek için başarısız bir girişimdir.

İsrail rejiminin ABD desteğiyle daha fazla sayıda hükümetle uzlaşı çabası, dünya milletlerinin bu rejime ve onun gayri meşru doğasına yönelik nefretini azaltmada etkili olmayacaktır.

Dünya Kupası'nın gerçek kazananı Filistin milleti, kaybedeni ise Siyonist rejimdir. "