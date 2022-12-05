İran: Baskı ve tehdit altında müzakere etmeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Kenani, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasıyla ilgili tavrını eleştirerek, "ABD, yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmeli. ABD’li yetkililer, İran'ın baskı ve tehdit altında müzakere edip taviz vermeyeceğini biliyorlar. Müzakere mantığı denen bir şey var. İran'ın nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin tavrı oldukça nettir. İran, KOEP anlaşmasına bağlıydı, fakat anlaşmayı ihlal eden taraf ABD hükümetidir. Avrupalı taraflar da yükümlülüklerini yerine getirmeden Amerika'nın anlaşmadan çekilmesini telafi edemediler.” dedi.

İran’ın nükleer müzakerelerini sonuca bağlamaya çalıştığını aktaran Kenani, “KOEP, sadece İran için gerekli olan bir anlaşma değil. Onların da İran kadar anlaşmaya ihtiyacı var. Anlaşma metni masada ve taraflar müzakereleri en kısa sürede sonuçlandırabilir. Nükleer anlaşmanın Avrupalı ortaklarına da Amerika'ya boyun eğmemelerini tavsiye ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Kanani, Yemen hakkında, "Tahran'ın Yemen politikası nettir. İran, Yemen ile bölgede barış ve istikrarın tesisi için elinden geleni yapmaktadır." açıklamasını yaptı.

Tahran-Riyad ilişkilerini değerlendiren Kenani, şunları kaydetti:

“İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini hem iki ülke hem de bölgenin lehinedir. İran'ın bu konudaki tutumu oldukça nettir. Anlaşmazlığın diyalogla çözlülebileceğine inandığımız için beş tur müzakere yaptık. Şimdi diğer tarafın pratik adımını bekliyoruz. Bu konuda Irak hükümeti de yapıcı çabalar göstermiştir. İran-Suudi Arabistan diyalog sürecine arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıklayan Irak hükümetinin tavrını memnuniyetle karşılıyoruz."

Sözcü Kenani, bazı yayın organlarındaki " ABD donanması İran’dan Yemen’e gittiği düşünülen silahlara el koydu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.