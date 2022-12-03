Sudani, Salahaddin'de Haşdi Şabi güçlerini ziyaret etti

Irak'ın resmi INA'ya göre, Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bugün Salahaddin vilayetindeki Haşdi Şabi güçlerini ziyaret etti.

Başbakan Sudani, ülkenin kutsal kenti Samarra'da bulunan Kutsal Askeriyeyn Türbesi'ni de ziyaret ederek dua etti.