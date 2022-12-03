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3 Ara 2022 18:02

Sudani, Salahaddin'de Haşdi Şabi güçlerini ziyaret etti

Sudani, Salahaddin'de Haşdi Şabi güçlerini ziyaret etti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Salahaddin'deki Haşdi Şabi güçlerini ziyaret etti.

 Irak'ın resmi INA'ya göre, Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bugün Salahaddin vilayetindeki Haşdi Şabi güçlerini ziyaret etti.

Sudani, Salahaddin'de Haşdi Şabi güçlerini ziyaret etti

Başbakan Sudani, ülkenin kutsal kenti Samarra'da bulunan Kutsal Askeriyeyn Türbesi'ni de ziyaret ederek dua etti.

Sudani, Salahaddin'de Haşdi Şabi güçlerini ziyaret etti

News Code 1906226

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