Sudani'nin talimatıyla Irak sınır güçleri sınırları koruyacak

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Korgeneral Yahya Resul, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin İran ve Türkiye sınırları boyunca sıfır hattını korumak için Irak sınır güçlerinin konuşlandırılması talimatı verdiğini açıkladı.

Yahya Resul, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırmak için kullanılmasını kabul etmediklerini vurguladı.

Irak’ın tüm komşu ülkelerle iyi ilişkilere sahip olduğunu aktaran Yahya Resul, “Irak ve komşu ülkelerin çıkarları doğrultusunda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.” dedi.

Bağdat’ın Türkiye ve İran sınırlarına güçlerini konuşlandırma kararı, Kürtler tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.