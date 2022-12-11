Çavuşoğlu: Filistin ve Libya konusunda Cezayir ile hemfikiriz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile "Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) Toplantısı" sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Cezayir'in Filistin konusunda iki ülkenin duruşu ve tutumunun aynı olduğunu ve değişmeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Filistinli taraflar arasında uzlaşmaya yönelik Cezayir'in değerli çalışmalarını Türkiye olarak güçlü şekilde destekliyoruz. Bu çabalar için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Libya’nın kalıcı barış ve istikrarı konusunda Cezayir’le hemfikiriz. Kardeşim Ramtane’yı Antalya Diplomasi Forumu Toplantısı'na da davet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.